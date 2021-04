Olivia Ngou : "Les leaders africains doivent investir dans la lutte contre le paludisme"

France 24 • 27/04/2021 à 16:09

Comment venir à bout du paludisme, ce fléau qui tue chaque année plus de 400 000 personnes, dont 94 % en Afrique ? Un vaccin sera-t-il bientôt disponible ? On fait le point avec notre invitée, Olivia Ngou, directrice exécutive de l'ONG "Impact Santé Afrique" et cofondatrice de "Civil Society for Malaria Elimination". Elle estime que "les dirigeants africains doivent augmenter les investissements pour lutter contre cette maladie qui affecte principalement les Africains.".