information fournie par France 24 • 13/03/2023 à 13:30

En acceptant de rétablir une partie du contrôle de ses activités nucléaires par l'AIEA, l'Iran s'épargne une résolution des Européens destinée à condamner les transgressions iraniennes de l'accord de 2015. Mais pour combien de temps ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Bruno Daroux.