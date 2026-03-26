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Nouveau rapport RSF sur la région des grands lacs: un environnement global dégradé

information fournie par France 24 26/03/2026 à 22:42

Dans la région des Grands Lacs, RSF sort un nouveau rapport « Dans la peau d’un journaliste des Grands Lacs »… Nouvelle sonnette d’alarme pour dénoncer les violences auxquelles font face les journalistes dans cette région, la plus dangereuse du continent selon RSF. Six pays sont concernés et la RDC tient une place particulière.

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