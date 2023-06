Nouveau pacte envisagé pour lutter contre "les inégalités & booster le développement de nos pays"

information fournie par France 24 • 22/06/2023 à 16:56

A l’initiative d’Emmanuel Macron, plus d’une centaine de pays sont réunis à Paris ces jeudi 22 et vendredi 23 juin pour lutter contre la pauvreté et le réchauffement climatique dans les pays les plus fébriles. Quels en sont les enjeux ? Pour Amadou Hott, envoyé spécial du président de la Banque Africaine de Développement, chargé de l’alliance pour l’infrastructure verte en Afrique, ancien ministre des finances du Sénégal et invité de France 24, "l’enjeu c’est comment combiner la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la pauvreté, les inégalités et booster le développement de nos pays." Décryptage.