"Nous ne sommes pas brisés, nous allons témoigner", déclare l'ex-détenu en Iran Jacques Paris, aux côtés de Cécile Kohler, dans le jardin de l'Elysée, quelques heures après avoir atterri à Paris. SONORE
"Nous ne sommes pas brisés, nous allons témoigner", affirme l'ex-détenu en Iran Jacques Paris
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