information fournie par France 24 • 30/05/2023 à 18:36

Bola Ahmed Tinubu a prêté serment lundi matin à Abuja pour devenir officiellement le nouveau président du Nigeria, succédant ainsi à Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Seidik Abba, journaliste et écrivain, estime que les priorités du nouveau président devront être l'amélioration de la situation économique, la lutte contre la corruption et l'insécurité liée au djihadisme.