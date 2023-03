Nigeria : Bola Tinubu élu président mais contesté par l'opposition

information fournie par France 24 • 02/03/2023 à 21:50

Le Nigeria a un nouveau président, Bola Tinubu. À l'issue d'un scrutin disputé, le candidat du parti au pouvoir l'a emporté avec 36,31 % des voix, contre 29 % pour Atiku Abubakar et 25 % pour Peter Obi. Face aux soupçons de fraude, les candidats défaits ont annoncé qu'ils allaient saisir la justice. Pays le plus peuplé d’Afrique, le Nigeria est aussi le pays où sévit des groupes armés, un pays tiraillé par les rivalités interethniques, où la corruption est endémique et où la pauvreté explose.