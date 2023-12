Niger : le budget de l'État au plus mal

information fournie par France 24 • 07/12/2023 à 10:29

Depuis le coup d’Etat au Niger, la junte et le gouvernement qu’elle a formé luttent contre les sanctions économiques de la CEDEAO et de l’UEMOA, mais également pour maintenir des conditions de travail décentes dans le secteur public. Dans des circonstances déjà très dures, l’arrêt d’une partie de l’aide budgétaire, qui venait de l’extérieur, comme le manque de revenus de l’État, impactent la situation des fonctionnaires et des contractuels de l’Etat.

Retards de salaire ou suspension de contrats sur des marchés publics, les finances de l’Etat du Niger sont mises à mal et celles de ses affiliés aussi.