Nicolas Sarkozy: un ex-président en prison, une première

information fournie par AFP Video 25/09/2025 à 19:36

Nicolas Sarkozy ira bien en prison. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ancien président à cinq ans de prison avec incarcération prochaine pour avoir "laissé ses proches" démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne de 2007. Une lourde peine infligée selon lui par "haine".

