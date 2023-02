Nétanyahou en France : "un partenaire qui peut, à la fois, aider les israéliens et les palestiniens"

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 09:29

Les tensions croissantes autour de l'Iran et les violences israélo-palestiniennes sont au cœur d'une rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou ce jeudi à Paris. Ofer Bronchtein, ancien conseiller d'Yitzhak Rabin et président du Forum international pour la paix et la réconciliation au Proche-Orient, invité de France 24, évoque la France comme "partenaire équitable" : pour la première fois dans l'histoire d'Israël, la première visite à l'étranger des deux derniers premiers ministres israéliens, ne se fait pas à Washington mais à Paris. Pour Bronchtein, la France est "un partenaire qui à de l'influence, un partenaire qui peut, à la fois, aider les israéliens et les palestiniens". Il souligne également que "presque tous les leaders du monde Arabe, [Abbas inclus], étaient à Paris ces derniers mois".