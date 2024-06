Nationalisme, populisme : vers la fin du centrisme en Europe ?

information fournie par France 24 • 14/06/2024 à 17:07

Elle était attendue, la voici désormais confirmée dans les urnes. Les élections européennes ont acté d’une progression attendue des partis populiste et nationaliste. Plus de 25 % des voix en Autriche, 31 % pour le Rassemblement national en France ou encore score inédit pour l’AFD en Allemagne. L’Europe met la barre à l’extrême droite. Comment expliquer cette poussée ? Les centristes et autres formations de gouvernements sont-elles impuissantes ? Quelles responsabilités ? Notre invité : Sylvain Khan, agrégé d’histoire, docteur en géographie, spécialiste de l’histoire récente de l’Europe. Auteur notamment de "Histoire de la construction européenne depuis 1945" et de "L’Europe face à l’Ukraine" aux Presses Universitaires de France (PUF).