Najat Vallaud-Belkacem : "Les entreprises ont un rôle immense à jouer" dans l'accueil des réfugiés

information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 18:55

Depuis le début de l’invasion russe, le 24 février 2022, plus de 5 millions de personnes ont quitté l’Ukraine. Il s’agit du plus grand mouvement de réfugiés sur le continent depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Najat Vallaud-Belkacem. Elle dirige aujourd'hui One, une ONG qui combat l'extrême pauvreté dans le monde, et préside France Terre d'Asile, une structure qui accueille et héberge les demandeurs d'asile. L'ancienne ministre est également présidente du conseil stratégique de Tent, un réseau global de plus de 300 grandes entreprises mobilisées pour l'intégration économique des réfugiés.