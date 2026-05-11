Le président français Emmanuel Macron arrive au sommet Afrique-France "Africa Forward," à Nairobi (Kenya), et est acceuilli par le président kenyan William Ruto.
Nairobi: Macron arrive au sommet Afrique-France "Africa Forward"
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