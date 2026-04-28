Elon Musk arrive au tribunal fédéral pour assister à son procès qui oppose le multimilliardaire au patron de ChatGPT, Sam Altman, qu'il accuse d'avoir trahi la vocation non lucrative du laboratoire d'IA qu'ils ont cofondé en 2015.
Musk arrive au tribunal fédéral pour son procès contre OpenAI
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