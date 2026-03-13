"La première priorité, c'est de protéger l'indépendance de la Cour pour renforcer notre démocratie", déclare Amélie de Montchalin, première présidente de la Cour des comptes lors de son audience solennelle d'installation à la tête de cette institution, en présence du président Emmanuel Macron et de plusieurs ministres. (COMPLETE VIDIA34C99E_FR) SONORE
Montchalin souhaite "protéger l'indépendance de la Cour" des comptes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro