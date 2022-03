information fournie par Boursorama • 17/03/2022 à 10:44

En 2021, Groupama AM a réalisé une collecte record de 5 milliards d'euros sur ses solutions monétaires.

Thomas Prince, directeur des gestions obligataires et Arnaud Ganet, directeur commercial, nous expliquent les raisons de ce succès, et notamment la stratégie de labellisation ISR.