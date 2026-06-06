Au zoo de Guadalajara, au Mexique, à une semaine du Mondial, des animaux prédisaient vendredi les vainqueurs de certains matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.
Mondial-2026: les animaux d'un zoo mexicain prédisent les résultats de matches
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