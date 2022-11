Mondial-2022 : Le Cameroun arrache le match nul face à la Serbie grâce à Aboubakar

information fournie par France 24 • 28/11/2022 à 23:39

Le Cameroun et la Serbie se sont partagé le point du match nul lundi dans l'un des plus beaux matches à ce jour de l'édition 2022 de la Coupe du monde. Les deux équipes peuvent encore espérer se qualifier lors de la dernière journée.

Ce Cameroun a du caractère. Mené 3 à 1 par une Serbie à l'armada offensive impressionnante, les Lions indomptables, guidés par un Vincent Aboubakar des grands jours, a su revenir dans le match et arracher le match nul (3-3). Un partage des points qui leur évite la honte de l'égalisation du record du nombre de défaites consécutives en Coupe du monde, toujours détenu par le Mexique et décroché entre 1930 et 1958.