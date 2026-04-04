Persecuté pour son homosexualité et renié par sa famille, Assane a quitté le Sénégal il y a sept mois pour la France. "Mon père préfère aller en prison et me tuer plutôt que (...) d'entendre mon nom quelque part", explique ce demandeur d'asile trentenaire qui a préféré fuir son pays où une loi doublant les peines de prison pour les relations homosexuelles a été promulguée.
"Mon père préfère me tuer": témoignage d'un Sénégalais homosexuel fuyant la répression
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