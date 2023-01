Mode masculine automne-hiver 2023 : "Don’t do that", "Luxor's Men's"... oui aux noms des collections

information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 12:18

La quasi-totalité des collections Automne-Hiver 2023/2024 présentées à Paris portent aujourd’hui un nom, toujours évocateur, parfois intriguant, jamais gratuit : "Enfants Terribles", pour la griffe japonaise Kidill – qui ressuscite les années 1990 ; "Don’t do that", pour Yohji Yamamoto ; "We need new eyes to see the future", pour Walter Von Beirendonck ; "Luxor Men’s", pour Rick Owens ; "Red Warriors", pour Jeanne Friot. Des collections engagées, unisexes, mais pas que, qui donnent envie d’aller se rhabiller.