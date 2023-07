Migrants chassés de Sfax : Saïed désinhibe "les fondamentaux racistes d'une partie de la population"

information fournie par France 24 • 06/07/2023 à 15:11

Des dizaines de migrants africains ont été chassés de la ville tunisienne de Sfax qui a connu une nouvelle nuit de violences après la mort d'un habitant dans des heurts. Les tensions entre les habitants et les migrants se sont exacerbées après un discours en février du président Kais Saied pourfendant l'immigration clandestine et la présentant comme une menace démographique pour son pays. La plupart de ces migrants viennent en Tunisie pour tenter ensuite de rejoindre l'Europe par la mer, en débarquant clandestinement sur les côtes italiennes. Le président Saied a affirmé que la Tunisie "n'accepte pas sur son territoire quiconque ne respectant pas ses lois, ni d'être un pays de transit (vers l'Europe) ou une terre de réinstallation pour les ressortissants de certains pays africains". Selon Sophie Bessis, historienne, auteure, spécialiste de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb, invitée à FRANCE 24, "il n'y a aucune parole d'apaisement de la part des autorités. On est devant un silence au plus haut niveau qui est évidemment un permis de continuer à mener des campagnes contre mes migrants subsahariens".