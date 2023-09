information fournie par France 24 • 26/09/2023 à 10:00

Les femmes représentent la moitié de la population mondiale, mais elles ne sont qu'un tiers des sujets de recherches cliniques. Elles sont les oubliées des politiques de santé. Leurs symptômes sont moins bien compris et moins bien pris en charge. Des initiatives pour améliorer les soins des femmes ont déjà été mises en place, et elles ont montré que c'est possible !