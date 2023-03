Michaël Prazan, écrivain : "Le roman national russe n’est pas à une contradiction près"

information fournie par France 24 • 21/03/2023 à 13:47

Michaël Prazan est documentariste et écrivain. Il est parti sur les traces de Varlam Chalamov, un écrivain russe enfermé au goulag en Sibérie pendant près de 20 ans, avec l'objectif de comprendre son histoire et celle de centaines de milliers de Zeks. Michaël Prazan a pris la route dite des ossements et fait le récit de cette traversée dans son dernier livre qui pose la question de la conservation de la mémoire dans la Russie d'aujourd’hui.