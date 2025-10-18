La cour d'assises de Paris juge depuis vendredi une Algérienne, Dahbia Benkired, accusée d'avoir violé, torturé et tué Lola, une adolescente de 12 ans en 2022, un meurtre qui avait bouleversé l'opinion et enflammé la classe politique en France.
Meurtre de Lola en France: Dahbia Benkired jugée à Paris, trois ans après
