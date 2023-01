Métavers, le nouvel eldorado

information fournie par France 24 • 26/01/2023 à 12:18

Acheter, jouer, se former, assister à des spectacles sans se déplacer et en 3D. Voici quelques-unes des promesses du Métavers. Aujourd’hui, il existe déjà 170 de ces univers virtuels. Les plus grandes marques y sont déjà. Facebook, qui s’est rebaptisé Meta y investit 10 milliards de dollars par an car les retombées économiques potentielles sont colossales. Jusqu’à 5000 milliards de $ selon le cabinet Mc Kinsey. Mais comment s’y rendre ? Comment s’y déroulent les échanges ? Et quels impacts auront ces univers parallèles sur l’Économie et sur nous les Humains ? Plongez avec nous dans le Métavers !