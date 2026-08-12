Meta est jugé à partir de ce mercredi en Californie dans une vaste procédure sur la protection des mineurs. Quatre États américains portent devant la justice les accusations de dizaines d'autres : le groupe aurait notamment conçu Facebook et Instagram pour retenir les jeunes le plus longtemps possible devant leurs écrans.
Meta face à la justice américaine pour l'addiction des mineurs aux réseaux sociaux
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