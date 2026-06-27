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Menace russe : quand la Russie accuse l'Otan de vouloir l'attaquer

information fournie par France 24 27/06/2026 à 11:28

Le 10 juin dernier, plusieurs médias nordiques ont révélé que la Russie renforçait sa présence militaire tout au long des flancs de l'Otan. Les services de renseignement occidentaux en sont persuadés : la Russie se préparerait à attaquer un pays membre de l'Alliance avant 2030. De son côté, Moscou présente le scénario inverse, prétendant que l'Otan se préparerait à attaquer la Russie. Décryptage des biais des discours de Vladimir Poutine et des chaînes de télévision russes.

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