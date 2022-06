Mehdi Debbrah, lancé dans un Paris-Alger à pied : "Je ne rencontre que de gens magnifiques"

information fournie par France 24 • 14/06/2022 à 11:53

Mehdi Debbrah a décidé de rejoindre Alger depuis Paris à pied, un voyage de 4 000 kilomètres et plus de 130 jours. Il répond à France 24 depuis l'Italie. Suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, il suscite un important élan de solidarité dont bénéficie l'ONG Life pour qui il collecte des fonds. Ce marcheur de 26 ans s'est lancé dans cette aventure pour rendre hommage à son père récemment disparu. Et il veut faire une surprise à son grand-père qui vit en Algérie.