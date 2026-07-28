"On a eu aujourd'hui 14 reprises de feu, c'est très important, sur des zones qui avaient déjà été parcourues par le feu", affirme la préfète de la Gironde, Sophie Brocas. Même s'il n'est pas fixé, le feu est "toujours stabilisé", indique la préfète, ajoutant que "ça veut dire qu'il ne progresse pas". SONORE
Mégafeu en Gironde: "nous avons eu 14 reprises de feu" mardi, "c'est très important" (préfète)
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