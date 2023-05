Massacre de Karma : Ouagadougou met en garde contre les "terroristes en habit de soldats"

information fournie par France 24 • 04/05/2023 à 23:32

le directeur de la justice militaire du Burkina Faso, le magistrat et colonel François Yameogo, a reconnu que "136 corps" avaient été inhumés la semaine dernière à Karma dans le nord du pays après un massacre perpétré par des hommes en uniformes militaires, selon des témoignages. Les ONG "pointent du doigt la responsabilité" de l'armée burkinabè "dans les meurtres" et le procureur de Ouahigouya a ouvert une enquête "en vue d'"élucider" les faits et "interpeller toutes les personnes impliquées".