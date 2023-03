information fournie par France 24 • 31/03/2023 à 18:27

Le vice-président de la Commission européenne chargé des affaires interinstitutionnelles et de la prospective s’exprime sur le "cadre de Windsor" et les nouvelles relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il aborde aussi la guerre en Ukraine et ses conséquences géopolitiques et économiques, comme l’impact sur l’approvisionnement en gaz.