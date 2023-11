information fournie par France 24 • 09/11/2023 à 18:38

La « grande marche civique » contre l’antisémitisme à l’appel de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher tourne à la querelle politique. La participation du Rassemblement National déclenche des réactions en cascade à gauche et du côté de la majorité. Les Insoumis ont annoncé qu’ils ne participeraient pas au rassemblement et font figure d’exception dans le paysage politique.