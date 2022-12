Manifestations en Iran : "nous sommes vraiment dans une séquence révolutionnaire"

information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 15:17

Trois mois après la mort de Mahsa Amini, la contestation ne faiblit pas, malgré une répression violente. Pour la grand reporter Delphine Minoui, qui a été correspondante à Téhéran pendant 10 ans, invitée de France 24, "ils ne veulent plus de ce régime castrateur, ce régime qui mélange la politique et la religion. En revanche, ils sont en pleine réflexion sur l’après et conscients que cela prendra du temps". Décryptage.