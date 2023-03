Manifestations de soutien à Ousmane Sonko : forte tension politique au Sénégal

information fournie par France 24 • 29/03/2023 à 17:57

L'opposition sénégalaise a annoncé qu'elle maintenait des manifestations à risques mercredi et jeudi à Dakar malgré leur interdiction par les autorités, avant le procès jeudi d'un de ses chefs, Ousmane Sonko. M. Sonko et ses supporteurs accusent le pouvoir d'instrumentaliser la justice pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de février 2024. Le parti présidentiel accuse M. Sonko de vouloir paralyser le pays et de se servir de la rue pour échapper à la justice.