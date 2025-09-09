Le président des Républicains (LR) et ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau juge qu'il y a urgence à nommer un Premier ministre parce qu'il ne doit pas y avoir de pouvoir vacant à la veille de manifestations et face à "un mois de septembre propice à tous les débordements". SONORE
Manifestations de septembre: propices "à tous les débordements", dit Retailleau
