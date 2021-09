Mamadou Aliou Barry, consultant international : "Il faut restaurer équité et justice" en Guinée

information fournie par France 24 • 07/09/2021 à 12:15

Mamadou Aliou Barry dirige à Konakry le Centre d'analyse et d'études stratégiques (CAES). Ce spécialiste des questions de défense et sécurité en Afrique analyse la situation de la Guinée après le coup d'État et les déclarations du lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, nouvel homme fort du pays. Il appelle les nouveaux dirigeants à "mettre en place les outils de la transition" et à libérer de prison ceux "dont la seule erreur a été de s'opposer au président Alpha Condé."