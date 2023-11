information fournie par France 24 • 07/11/2023 à 22:33

Des frappes aériennes de l'armée malienne ont fait plusieurs morts, dont des enfants selon des résidents, mardi à Kidal, possible préfiguration de la bataille à venir pour ce bastion de la rébellion touareg et enjeu majeur de souveraineté pour l'Etat central. Le Cadre stratégique permanent (CSP) a fait état dans un communiqué de 14 morts, dont huit enfants regroupés devant une école et six notables, tués selon le CSP, par des drones de l'armée malienne.