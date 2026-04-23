Mahamat-Saleh Haroun, la douceur contre la brutalité du monde

information fournie par France 24 • 23/04/2026 à 15:23

Ses films ont été salués au Festival de Cannes, à la Mostra de Venise et à la Berlinale. Réalisateur, écrivain, ancien ministre de la Culture de son pays, figure historique du cinéma tchadien, Mahamat-Saleh Haroun se définit comme un "conteur" et comme un passeur de mémoire. Il est de retour avec "Soumsoum, la nuit des astres", coécrit avec l’écrivain Laurent Gaudé. Il raconte l’histoire de deux femmes libres, dans un village isolé du Tchad. Mahamah Saleh Haroun est l'invité de Nina Masson sur France 24.