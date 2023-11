information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 12:17

A quelques jours de la présidentielle à Madagascar, les coupures d'électricité s'intensifient. 5 ans après la dernière élection présidentielle qui avait amené de l'espoir, et malgré l'intervention de la Banque Mondiale pour redresser une société en faillite, ces coupures programmées sont de plus en plus régulières, et les habitants n'en peuvent plus. Reportage de Gaëlle Borgia, correspondante de France 24 à Madagascar.