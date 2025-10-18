Le colonel Michaël Randrianirina a été investi vendredi président de Madagascar, quelques jours après la prise de pouvoir par son unité militaire, qui a poussé l'ex-dirigeant Andry Rajoelina à fuir. Retour sur ce changement de régime, initié par les jeunes du mouvement Gen Z, qui manifestaient contre les coupures d'eau et d'électricité incessantes.
Madagascar: de la révolte de la jeunesse au changement de régime
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro