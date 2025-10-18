 Aller au contenu principal
Madagascar: de la révolte de la jeunesse au changement de régime

information fournie par AFP Video 18/10/2025 à 10:03

Le colonel Michaël Randrianirina a été investi vendredi président de Madagascar, quelques jours après la prise de pouvoir par son unité militaire, qui a poussé l'ex-dirigeant Andry Rajoelina à fuir. Retour sur ce changement de régime, initié par les jeunes du mouvement Gen Z, qui manifestaient contre les coupures d'eau et d'électricité incessantes.

1

1 commentaire

  • 16:45

    Le Pérou se soulève pour expulser le gouvernement ... Theo Malini ... Youtube ... rien de nouveau qd on a vu le Nepal ou meme l Indonesie ... à chaque fois les memes raisons ... la corruption

