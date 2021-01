France 24 • 15/01/2021 à 15:38

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche" 100% séries avec Sonia Patricelli, nous partons sur les traces et dans l'ombre d'Arsène "Lupin" sur Netflix, nous nous plaçons aux côtés de la lutte contre l'esclavage aux États-Unis avec "The Good Lord Bird" et finissons par un florilège des séries qui nous attendent en 2021.