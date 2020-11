Lucky Luke contre le Ku Klux Klan

France 24 • 06/11/2020 à 17:30

Le célèbre Lucky Luke revient dans un nouvel album. Signé d'Achdé et Jul, "Un cowboy dans le coton" a pour toile de fond un sujet d'actualité : le racisme aux États-Unis. On y voit l'homme qui tire plus vite que son ombre s'allier au marshal noir Bass Reeves, ancien esclave devenu une légende de l'Ouest, pour faire équipe contre le Klu Klux Klan. Également au programme de cette émission : un extrait de notre émission tournée à Dakar à la rencontre de jeunes artistes sénégalais, dont Kalista Sy, la créatrice de la série à succès "Maîtresse d'un homme marié".