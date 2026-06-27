Trop souvent sous les radars médiatiques, la guerre qui dure depuis 2023 au Soudan fait toujours rage entre les Forces de Soutien Rapide (FSR) du général Hemedti et les forces gouvernementales du général Al-Buhrane . L'ONU dit craindre un assaut imminent des FSR sur la ville assiégée d'El-Obeid, capitale du Kordofan du Nord, ainsi que des massacres de masse similaires à ceux commis à El-Fasher à l'automne. Lucile Grosjean, Directrice communication de l'UNICEF France était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Lucile Grosjean: "cette guerre au Soudan, c'est aussi une guerre contre les enfants"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro