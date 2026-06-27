 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lucile Grosjean: "cette guerre au Soudan, c'est aussi une guerre contre les enfants"

information fournie par France 24 27/06/2026 à 21:48

Trop souvent sous les radars médiatiques, la guerre qui dure depuis 2023 au Soudan fait toujours rage entre les Forces de Soutien Rapide (FSR) du général Hemedti et les forces gouvernementales du général Al-Buhrane . L'ONU dit craindre un assaut imminent des FSR sur la ville assiégée d'El-Obeid, capitale du Kordofan du Nord, ainsi que des massacres de masse similaires à ceux commis à El-Fasher à l'automne. Lucile Grosjean, Directrice communication de l'UNICEF France était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.

Vidéos les + vues

1

Canicule: ruée sur les ventilateurs et climatisateurs à Paris

information fournie par AFP Video 26 juin
2

Canicule: la vigilance rouge recule, les hôpitaux restent sous pression

information fournie par AFP 26 juin
3

Séismes au Venezuela: la présidente par intérim huée dans une zone sinistrée (AFP)

information fournie par AFP Video 11:02
4

Albanie : les manifestations contre un complexe touristique lié à Trump se poursuivent

information fournie par AFP Video 11:01
5

IA : l'arme secrète de la contre-offensive de Pékin

information fournie par France 24 14:33
1
6

Séismes au Venezuela: un hommes sorti vivant après deux jours sous des décombres

information fournie par AFP Video 15:54
7

Ebola en France:l'OMS appelle à ne pas paniquer, le risque reste "faible" dans le monde

information fournie par AFP Video 24 juin
1
8

Ebola: un médecin testé positif en France à son retour de RDC, des cas contacts isolés

information fournie par AFP 24 juin
3
1

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
2

Présidentielle: aux côtés de Boualem Sansal, Retailleau promet de "remettre la France à l'endroit"

information fournie par AFP 20 juin
5
3

Présidentielle en Colombie: victoire sur le fil du candidat pro-Trump

information fournie par AFP 22 juin
1
4

Canicule: 49 départements en vigilance rouge lundi (gouvernement)

information fournie par AFP Video 21 juin
5

Baptiste Capron (SeLoger) : “Je ne parlerai pas de rechute mais d’un marché immobilier qui s’est complexifié.”

information fournie par Ecorama 22 juin
3
6

GB : Andy Burnham investi député, étape nécessaire pour devenir Premier ministre

information fournie par AFP Video 22 juin
7

Présidentielle en Colombie : les partisans de la Espriella célèbrent à Bogota

information fournie par AFP Video 22 juin
8

L'Europe frappée par la canicule, records de chaleur absolus en France

information fournie par AFP 22 juin
2
1

Nouveaux pics de chaleur inédits en Europe de l'Ouest, les critiques fusent en France

information fournie par AFP 28 mai
6
2

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
3

Agent IA : comment Dust veut changer notre façon de travailler

information fournie par Ecorama 29 mai
4

Guerre en Iran: un cadre d'accord en vue mais qui reste à finaliser

information fournie par AFP 29 mai
8
5

Temu sanctionné par Bruxelles, prix des produits bio, Duralex au bord du redressement judiciaire

information fournie par BoursoBank Clients 30 mai
6

Trump se dit "pas satisfait" des propositions iraniennes

information fournie par AFP Video 29 mai
7

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 6

information fournie par Boursorama 08 juin
8

Adrien Couret (Aéma Groupe) : “Les Français ne sont pas loin de la moyenne européenne sur la capitalisation des retraites”

information fournie par Ecorama 09 juin

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank