LSD thérapeutique : des traitements autorisés en Suisse, des craintes d'automédication en Allemagne

information fournie par France 24 • 04/07/2023 à 14:44

Depuis une dizaine d’années, la recherche expérimentale s'accélère autour du LSD, une substance hallucinogène découverte dans les années 1940 et interdite une trentaine d’années plus tard. En Suisse, plusieurs cliniques et hôpitaux ont désormais l’autorisation d’administrer du LSD à des patients en impasse thérapeutique. L'engouement est tel que certains spécialistes s’inquiètent de l’automédication, notamment en Allemagne. De nombreux patients s’en procurent illégalement pour soigner leurs addictions et leurs dépressions hors de tout cadre médical. Le reportage d’Anne Mailliet, Sébastien Millard et Willy Mahler.