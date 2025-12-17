Les syndicalistes manifestent à l'extérieur du musée du Louvre à Paris, après l'annonce de la reconduction de la grève des salariés qui demandent de meilleures conditions de travail et d'accueil du public. C'est une nouvelle épreuve pour un établissement en crise dont la présidente sera de nouveau entendue en fin de journée au Sénat. IMAGES
Louvre: les syndicalistes manifestent après la reconduction de la grève
