information fournie par France 24 • 16/01/2025 à 19:06

Les vents de Santa Ana, très chauds et secs, soufflent à nouveau sur les brasiers qui consument la région de Los Angeles et compliquent la tâche des pompiers. Ils devraient faiblir le week-end prochain et être remplacés par des vents humide soufflant de l'océan. Ceux-ci devraient à l'inverse permettre d'éteindre les flammes.

Quel est le rôle du réchauffement climatique dans cette catastrophe? Explications.