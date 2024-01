information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 12:22

En censurant 40% du projet de loi immigration, le Conseil constitutionnel valide les articles issus du projet de loi initial du gouvernement, mais pas ceux des sénateurs LR. En l'état, Emmanuel Macron doit-il promulguer le texte ? On va plus loin avec Marc Semo et Gauthier Rybinksi.