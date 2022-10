information fournie par France 24 • 21/10/2022 à 01:08

Elle se voyait nouvelle dame de fer d’une révolution libérale… sans dire comment la financer. Quarante-cinq jours auront suffi à Liz Truss pour renoncer à tout y compris à Downing Street. Face à l’ampleur du désaveu, les Conservateurs peuvent-ils s’épargner un retour aux urnes ? On va plus loin avec Hamdam Mostafavi et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur les ratés du « moteur franco-allemand », en panne d’énergie.