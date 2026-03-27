La Libye marque cette année les 15 ans depuis sa révolution qui a déposé Mouammar Kadhafi. Malgré une relative stabilité sécuritaire, le pays reste divisé en deux. L'ouest est dirigé par un gouvernement reconnu par la communauté internationale. L'est et une grande partie du sud sont, eux, dirigés par le régime militaire du maréchal Khalifa Haftar. Reportage à Benghazi, dans l'est du pays.
Libye : 15 ans après Kadhafi, Benghazi renaît de ses cendres
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