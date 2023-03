Liberté de la presse en Jordanie : les journalistes luttent contre la censure

information fournie par France 24 • 24/03/2023 à 12:49

Il y a 12 ans, la jeunesse jordanienne descendait dans les rues pour réclamer des réformes en plein Printemps arabe. Mais ce "Mouvement des jeunes du 24 mars" ne durera pas. Après le retour de l'état d'urgence – déclaré en 2020 pour répondre à la pandémie – de nouvelles lois sont apparues et sont désormais utilisées pour museler les journalistes et les citoyens critiques de la monarchie, dans un pays qui fait traditionnellement figure de régime modéré et stable. À Amman, la résistance s’organise. Un reportage de Chloé Domat et Sophie Guignon.